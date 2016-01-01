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    Вибух у Мексиці: українців серед потерпілих немає

    • Вчора, 10:06
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    Вибух у Мексиці
    Вибух у Мексиці

    Внаслідок вибуху на ринку феєрверків у Мексиці загинуло щонайменше 29 осіб

    За попередньою інформацією, українців немає серед потерпілих внаслідок вибуху на ринку феєрверків у Мексиці. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

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    «У Мексиці вибух на ринку феєрверків – 29 загиблих, 72 поранених. За попередньою інформацією посольства, українців серед потерпілих немає», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, трагедія сталася в місті Тультепек, близько 14:50 за місцевим часом у вівторок. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих.

    У місті є ринок, широко відомий у країні величезним асортиментом піротехніки. Це місце було особливо багатолюдним перед різдвяними й новорічними святами, на які місцеві жителі зазвичай купують феєрверки.

    Місто Тультепек розташоване приблизно за 40 км на північ від Мехіко.

    Джерело: УНН

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