Вибух у метро Петербурга: померла ще одна особа

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Фото: Интерфакс 3 квітня у метро в Санкт-Петербурзі стався вибух

Кількість загиблих збільшилася до 16 осіб

У Санкт-Петербурзі, Росія, в лікарні померла ще одна потерпіла під час вибуху в метро. Про це повідомила віце-губернатор міста Ганна Мітяніна у Twitter, передає «Главком».

«21 квітня в НДІ Джанелідзе о 6:05, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, померла жінка 1960 року народження, яка постраждала в теракті 3 квітня», – повідомила чиновниця.

Загальна кількість загиблих унаслідок теракту збільшилася до 16 осіб, включно зі смертником.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Більше 100 осіб постраждали.