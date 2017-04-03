Вибух у метро Петербурга: померла ще одна особа
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Кількість загиблих збільшилася до 16 осіб
У Санкт-Петербурзі, Росія, в лікарні померла ще одна потерпіла під час вибуху в метро. Про це повідомила віце-губернатор міста Ганна Мітяніна у Twitter, передає «Главком».
«21 квітня в НДІ Джанелідзе о 6:05, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, померла жінка 1960 року народження, яка постраждала в теракті 3 квітня», – повідомила чиновниця.
Загальна кількість загиблих унаслідок теракту збільшилася до 16 осіб, включно зі смертником.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Більше 100 осіб постраждали.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.