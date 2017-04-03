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    Вибух у метро Петербурга: померла ще одна особа

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    3 квітня у метро в Санкт-Петербурзі стався вибух
    Фото: Интерфакс
    3 квітня у метро в Санкт-Петербурзі стався вибух

    Кількість загиблих збільшилася до 16 осіб

    У Санкт-Петербурзі, Росія, в лікарні померла ще одна потерпіла під час вибуху в метро. Про це повідомила віце-губернатор міста Ганна Мітяніна у Twitter, передає «Главком».

    «21 квітня в НДІ Джанелідзе о 6:05, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, померла жінка 1960 року народження, яка постраждала в теракті 3 квітня», – повідомила чиновниця.

    Загальна кількість загиблих унаслідок теракту збільшилася до 16 осіб, включно зі смертником.

    Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Більше 100 осіб постраждали.

    вибух Росія метро
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