Вибух у метро Санкт-Петербурга: ймовірний замовник пов'язаний з атакою на посольство КНР

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Фото: URA.Ru (архів) Ймовірний замовник теракту в метро Санкт-Петербурга, польовий командир Сірожиддін Мухтаров, розшукується Інтерполом

Його розшукує Інтерпол

Ймовірний замовник теракту в метро Санкт-Петербурга – польовий командир Сірожиддін Мухтаров – розшукується Інтерполом в рамках розслідування атаки на китайське посольство в Бішкеку (Киргизія) в серпні минулого року.

Зазначається, що Інтерпол підозрює Мухтарова не лише в причетності до терактів, а й у фінансуванні тероризму, підробці документів, незаконному перетині кордону і організації злочинного співтовариства.

При цьому голова Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков заявляв, що особу замовника встановлено, але конкретного імені не назвав.

Нагадаємо, внаслідок вибуху біля посольства Китаю в Бішкеку (Киргизія) 30 серпня 2016 року загинув один чоловік та ще троє постраждали. Напад на посольство Китаю здійснили смертники. Вибух прогримів після спроби терористів на автомобілі протаранити ворота на території посольства.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Понад 100 осіб постраждали. Загинуло 16 осіб.

Джерело: Газета.Ru