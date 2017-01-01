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    Вибух у Римі: у поліції розповіли подробиці

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    Вибух у Римі 12 травня 2017 року
    Вибух у Римі 12 травня 2017 року

    У поліції спростували припущення про те, що бомба була радіокерованою

    Вибуховий пристрій, що спрацював біля будівлі поштового відділення в Римі, в якому також знаходиться одна з установ ООН, було обладнано таймером

    Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє RaiNews.

    У поліції спростували припущення про те, що бомба була радіокерованою.

    Як повідомляється, вона складалася з двох частин - безпосередньо вибухового механізму, а також ємності з горючою сумішшю.

    При цьому зазначається, що, незважаючи на повідомлення про два вибухи, обидва з них були викликані спрацьовуванням одного і того ж пристрою. Наразі основною версією події правоохоронці розглядають "показовий акт" місцевих анархістів.

    Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 12 квітня, в центрі Рима стався вибух.

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