Вибух у сирійській Джеблі: вбито щонайменше 15 людей

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Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад

У результаті вибуху замінованого автомобіля у сирійському місті Джебла провінції Латакія загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

«Щонайменше 15 людей було вбито в четвер у результаті вибуху автомобіля в прибережному сирійському місті Джебла», - йдеться у повідомленні.

За словами голови обсерваторії Рамі Абдель Рахмана, чи були загиблі цивільними особами, військами режиму або повстанцями - невідомо.

Сирійське державне телебачення також повідомило про вибух, що стався біля муніципального стадіону міста на людній вулиці, звинувачуючи у ньому смертника.

Водночас, за словами місцевого чиновника, до лікарень міста було доставлено тіла дев'яти загиблих та 25 поранених внаслідок атаки.

Територію навколо стадіону, де стався вибух, оточили спецслужби. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.