Вибух у Сомалі: загинуло 39 осіб, ще близько 50 отримали поранення
- Сьогодні, 22:21
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Терорист-смертник підірвав автомобіль на ринку в МогадішоВ результаті вибуху на ринку в столиці Сомалі загинуло 39 осіб, ще близько 50 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що терорист-смертник підірвав автомобіль на ринку в Могадішо.
«Бомба в автомобілі вибухнула на ринку в Могадішо в неділю, загинули 39 людей і поранено близько 50», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху замінованого автомобілю в столиці Сомалі Могадішо загинули 16 людей та близько 40 дістали поранень.