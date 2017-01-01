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    Вибух у Сомалі: загинуло 39 осіб, ще близько 50 отримали поранення

    • Сьогодні, 22:21
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    Терорист-смертник підірвав автомобіль на ринку в Могадішо

    В результаті вибуху на ринку в столиці Сомалі загинуло 39 осіб, ще близько 50 отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що терорист-смертник підірвав автомобіль на ринку в Могадішо.

    «Бомба в автомобілі вибухнула на ринку в Могадішо в неділю, загинули 39 людей і поранено близько 50», — йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху замінованого автомобілю в столиці Сомалі Могадішо загинули 16 людей та близько 40 дістали поранень.

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