Вибух у Вінниці: медики оглянули постраждалих

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ГУ НП у Вінницькій області Одна з можливих причин трагедії, вибухнув предмет, схожий на гранату.

У пацієнтів вибухо-осколкові поранення

Життю та здоров’ю поранених під час нічного вибуху у Вінниці нічого не загрожує. Їх стан — задовільний. Про це розповів заступник головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Богдан Трохименко, повідомляє УНН.

«Доставлено два пацієнти 26 та 19 років з вибухо-осколковими множинними пораненнями. На момент госпіталізації їхній стан був середньої важкості. У 26-річного чоловіка перелом ліктьової кістки, осколкові поранення плеча, шиї та обличчя. В іншого хлопця осколкові поранення правого стегна і лівої гомілки. На ранок, після дообстеження й виконання первинно-хірургічної обробки рани їхній стан — задовільний», − розповів лікар.

Дівчину 16 років доставили до обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня через вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий. Ще три особи отримали поранення.

Одна з можливих причин трагедії, вибухнув предмет, схожий на гранату.