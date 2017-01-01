Вибухи у Балаклії: до місця події направлять ще 300 військовослужбовців

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Військова база біля Балаклії, на якій сталася пожежа

Міністр Степан Полторак прийняв рішення збільшити кількість військових, задіяних у блокуванні небезпечної території

Міністр оборони України Степан Полторак збільшив кількість особового складу, задіяного у заходах з блокування небезпечної території навколо пожежі на артилерійських складах біля м. Балаклія Харківської області. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Щойно прийняв рішення про збільшення кількості особового складу, задіяного у заходах з блокування небезпечної території навколо пожежі в Балаклії. Ще до 300 військовослужбовців ЗСУ посилять підрозділи, що вже виконують завдання на місці події», - написав Полторак.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено понад 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області. Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.