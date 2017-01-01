Вибухи у Балаклії поранили п’ятьох людей

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Вибухи в Балаклії

Травмованих людей відправили до лікарні

Станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії та наслідків надзвичайної події.

Про це повідомила заступник начальника управління - начальник відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галина Сіроштан.

«Крім 78-річної пенсіонерки, яку знайшли сьогодні під час подворових та поквартирних обходів, та 64-річної жінки, постраждала жінка 88-ми років. Наразі вона знаходиться в лікарні. До лікарів також звернулися двоє людей 41 та 45 років з травмами верхніх кінцівок. Це порізи, які були отримані під час розбору пошкоджень будівель, зокрема, скла», - сказала Сіроштан.

За її словами, усі постраждалі отримують необхідне лікування.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині