Вибухи в Балаклії досі не вщухли, - ДержНС

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На території військового арсеналу в Балаклії станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу, залучено три пожежні танки та інженерна машина

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

Місто досі відключене від газопостачання. Також, залишається закритим повітряний простір на відстані 40 км від місця події.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР). Для підвозу води та заправки пожежних танків від ДержНС залучено 3 пожежні автоцистерни, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Балаклею Харківської обл. почали прибувати представники НАТО для розмінування військової бази.

агадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області станом на 21:00 суботи продовжують відбуватися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.