Вибухи в Балаклії: Пашинський розповів, скільки мільярдів втратила Україна

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Вибухи у Балаклії

Україна від Радянського Союзу успадкувала мільйони тонн боєприпасів

Вибухи на військових складах у Балаклії завдали Україні чимало збитків. Мова йде як і про цивільне населення, в якого пошкоджені домівки та інше майно, так і військові, які залишилися без чималої кількості боєприпасів.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів.

«Балаклія – це не перше, наприклад Богданівка, яка була 10 років тому, коли тиждень вибухало. Ми від Радянського Союзу успадкували мільйони тонн боєприпасів. У цих боєприпасах є ті, які вже не придатні, і ті, які нам дуже потрібні. Треба чітко виділити, оті, що нам потрібні зберігати у спеціальних бетонних сховищах із системами пожежегасіння. А для тих, що не потрібні – має бути спеціальна програма для їх подальшого знищення», – зазначив Пашинський.

«У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 мільярд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити», – заявив нардеп.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: 5 канал