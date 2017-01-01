Вибухи в Дортмунді були спрямовані на «Боруссію», - поліція

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На місці вибуху було знайдено лист, автор якого заявив про відповідальність за атаку

Німецька поліція не підтверджує, що вибухи в Дортмунді були терактом.

«Ризик терористичної атаки не є чимось новим сьогодні. Ми готувалися до цього довгий час. Я не хочу припускати, що це була терористична атака. Все розслідується. Ми хочемо діяти обережно. Розслідування проводиться на дуже професійному рівні», - заявив глава поліції міста Грегор Ланге.

Раніше стало відомо, що перед першою зустріччю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в Дортмунді між місцевою «Боруссією» і французьким «Монако» поруч з автобусом німецького клубу сталися три вибухи, в результаті яких постраждав футболіст «джмелів» Марк Бартра. Пізніше було оголошено, що гру перенесли на 12 квітня.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в інциденті, швидше за все, були використані «серйозні вибухові речовини». Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямовану на «Боруссію».

Ще пізніше на місці вибуху було знайдено лист, автор якого заявив про відповідальність за атаку.

Джерело: Reuters