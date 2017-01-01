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    Вибухівку на борту літака Львів-Стамбул не знайшли

    • Сьогодні, 17:20
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    Додатково також перевіряється багаж в окремому приміщенні

    В ході роверкі літака у Львові, інформація про замінування якого була отримана від одного з пасажирів, вибухівку не виявили.

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в Twitter.

    «Закінчена перевірка літака Львів-Стамбул, вибухових пристроїв не виявлено», - заявив Зубко.

    За його словами, додатково перевіряється багаж в окремому приміщенні.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в поліцію надійшла інформація про замінування літака Львів-Стамбул.

    Близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу Львів-Стамбул, 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що «на літаку є бомба».

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