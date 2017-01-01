Вибухотехніки перевірили об’єкти «Євробачення»

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Спеціаліст-вибухотехнік

Спеціалісти-вибухотехніки чергують на усіх об’єктах пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві

Спеціалісти-вибухотехніки оглянули Конгресно-виставковий Центр «Парковий», де відбуватиметься відкриття, а також постійно чергують в аеропорту та на локаціях, де триватиме європейський пісенний конкурс. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Цьогоріч вибухотехніки та кінологи Національної поліції України забезпечують вибухобезпеку та проводять огляди на наявність вибухових пристроїв та вибухових речовин на основних об’єктах проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Україні.

Зокрема, у ніч проти 30 квітня зведені загони вибухотехніків та кінологів разом з приданими силами регіональних підрозділів здійснили огляд Міжнародного виставкового Центру та прилеглої території на наявність вибухових речовин та підозрілих предметів. Саме в цих приміщеннях відбудуться півфінали та фінал пісенного конкурсу. Також там розташоване необхідне обладнання для проведення відеотрансляції, системи електроживлення тощо.

В аеропорту «Бориспіль» постійно перебуває підрозділ Вибухотехнічної служби Нацполіції для забезпечення вибухобезпеки на цьому об’єкті під час прибуття делегацій-учасників і їхніх вболівальників. Крім того, фахівці-вибухотехніки здійснюють огляд особистих речей гостей на наявність вибухонебезпечних предметів.

Тоді ж, 30 квітня, поліцейські-вибухотехніки разом з кінологами оглянули Конгресно-виставковийЦентр «Парковий» та прилеглу до нього територію. Там відбуватиметься церемонія відкриття «Євробачення-2017», підняття державних прапорів країн, піддані яких братимуть участь у конкурсі. Також там розміщується «Євроклуб».

На усіх цих об’єктах в ротаційному порядку постійно перебувають групи вибухотехніків та кінологів для оперативного реагування на ситуації, пов’язані з виявленням підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, проведення перевірок на наявність таких загроз, а також для перевірки постійно прибуваючих вантажів та автотранспорту.

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