Віце-прем'єр Киргизії виїхав на місце аварії літака під Бішкеком

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В даний час невідомо, чи знаходилися люди в двох будинках, на які впав літак

Віце-прем'єр уряду Киргизії Мухамметкалий Абулгазієв виїхав на місце аварії літака Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines, який розбився при заході на посадку в аеропорту Бішкека, передає РІА «Новости» з посиланням на представника уряду республіки Толгоная Стамалієва.

За його словами, на місце НП також виїхали глава республіканського МНС Кубатбек Боронов і глава міністерства транспорту і доріг Киргизії Жамшітбек Калілов.

Відзначається, що в даний час невідомо, чи знаходилися люди в двох будинках, на які впав літак. Також як і раніше невідома доля екіпажу Boeing.

Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.