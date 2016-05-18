Віце-прем’єр-міністр: Немає ніякого армагедону. Україні вистачить запасів газу

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Володимир Кістіон прокоментував зменшення запасу газу у підземних сховищах України

Навіть при утриманні низької температури запасів газу у підземних сховищах вистачить до кінця опалювального сезону. Про це зазначив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон в ефірі Espreso.tv.

Він зазначив, що з початку осінньо-зимового періоду було використано 22% запасів газу.

«Немає ніякого армагедону. Україна як була, так і буде з достатньою кількістю газу. Наразі у підземних сховищах ми маємо близько 11,5 млрд метрів кубічних газу. На початок опалювального періоду Україна закачала 14,5 млрд. Станом на 8 січня ми використали близько 22% запасів, які було закачано в підземні сховища», – заявив Володимир Кістіон.

За словами, віце-прем’єр-міністра, ситуацію із газозабезпеченням моніторять щодня, і на сьогодні є тенденція до зменшення споживання газу.

«Ми щодня постійно аналізуємо ситуацію з газозабезпеченням, з використанням газу, у нас є прекрасна динаміка зменшення споживання газу безпосередньо і населенням, і бюджетними установами, і промисловістю», – зауважив Володимир Кістіон, додавши, що економія досягається за рахунок впровадження енергоощадних технологій, енергоефективності.

«Навіть якщо збережеться температурний режим близько -10 до кінця опалювального періоду, за розрахунками нам буде достатньо для забезпечення необхідної потреби газу для України – для населення, бюджетних установ і промисловості», – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, від початку опалювального сезону і до 8 січня запаси газу в підземних сховищах України знизилися на 22,2% – на 3 млрд 272,47 млн куб. м, до 11 млрд 459,56 млн куб. м.