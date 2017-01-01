Віце-прем’єру Зубко нарахували 43,5 тис. грн зарплати у травні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Зубко

Фактична сума коштів, отримана віце-прем’єром, склала 24,5 тисячі гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за травень склала 43 тис. 490 гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських новин».

Сума коштів, нарахована Зубко в травні, склала 43 490,11 гривень, з них посадовий оклад - 12 615,78 гривень, надбавка за вислугу років - 2 270,84 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 723,41 гривні, індексація - 127,98 гривень, відпускні - 1 243,75 гривні, витрати на відрядження - 9 091,88 гривня.

За травень віце-прем'єру була нарахована премія в сумі 7 416,47 гривень.

Сума утриманих коштів склала 18 980,57 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб - 7 828,22 гривень, військовий збір - 652,35 гривні, благодійні внески - 10 500 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Зубко, склала 24 509,54 гривень.

«Главком» раніше повідомляв, що перший віце-прем'єр Степан Кубів при окладі в 11,6 тис. грн отримав за травень 35 тисяч. Також відомо, скільки заробило керівництво Ради за травень