Віце-президент Болгарії пропонує скасувати санкції проти РФ

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Іліяна Йотова

Іліяна Йотова стверджує, що через санкції страждає Болгарський бізнес

Віце-президент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що необхідно поступово скасовувати санкцій проти Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю болгарським ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

«Потрібно поступово братися до скасування санкцій проти Росії», - заявила Йотова. Віце-президент аргументувала свою позицію тим, що болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, включаючи туристичну сферу, терплять величезні збитки.

Йотова нагадала при цьому, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.

Як повідомляв «Главком», нещодавно канцлер Австрії Крістіан Керн також закликав переглянути санкції проти Російської Федерації. Зокрема, австрійський канцлер заявив про необхідність створення іншої концепції, яка принесла б більше користі і не була б настільки економічно шкідливою для Європи