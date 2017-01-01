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    Віце-президент Болгарії пропонує скасувати санкції проти РФ

    • Сьогодні, 00:25
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    Іліяна Йотова
    Іліяна Йотова

    Іліяна Йотова стверджує, що через санкції страждає Болгарський бізнес

    Віце-президент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що необхідно поступово скасовувати санкцій проти Росії.

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    Про це вона заявила в інтерв'ю болгарським ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

    «Потрібно поступово братися до скасування санкцій проти Росії», - заявила Йотова. Віце-президент аргументувала свою позицію тим, що болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, включаючи туристичну сферу, терплять величезні збитки.

    Йотова нагадала при цьому, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно канцлер Австрії Крістіан Керн також закликав переглянути санкції проти Російської Федерації. Зокрема, австрійський канцлер заявив про необхідність створення іншої концепції, яка принесла б більше користі і не була б настільки економічно шкідливою для Європи

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    Росія санкції Болгарія
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