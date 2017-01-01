Віце-президент США прилетів в Україну

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Вже на 7:30 у Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

В аеропорту Бориспіль приземлився літак віце-президента США Джо Байдена. Він уже спустився по трапу, біля якого його зустрічала офіційна делегація. Байдена зустрічали з короваєм.

Про це повідомляє «112 Україна».

На 7:30, сьогодні, 16 січня у Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

В 8:45 відбудеться зустріч з президентом Петром Порошенком на Банковій.

Спочатку анонсувалося початок візиту 15 січня, але пізніше джерела повідомили, що віце-президент переніс візит на наступний день. У Білому домі сказали, що він проведе двосторонні зустрічі з президентом країни Петром Порошенком, а його поїздка в Україну «підкреслить підтримку США і його особиста участь у забезпеченні підтримки незалежності України, демократичного розвитку, процвітання і безпеки».