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    Віце-президент США прилетів в Україну

    • Сьогодні, 07:32
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    Вже на 7:30 у Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

    В аеропорту Бориспіль приземлився літак віце-президента США Джо Байдена. Він уже спустився по трапу, біля якого його зустрічала офіційна делегація. Байдена зустрічали з короваєм.

    Про це повідомляє «112 Україна».

    На 7:30, сьогодні, 16 січня у Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    В 8:45 відбудеться зустріч з президентом Петром Порошенком на Банковій.

    Спочатку анонсувалося початок візиту 15 січня, але пізніше джерела повідомили, що віце-президент переніс візит на наступний день. У Білому домі сказали, що він проведе двосторонні зустрічі з президентом країни Петром Порошенком, а його поїздка в Україну «підкреслить підтримку США і його особиста участь у забезпеченні підтримки незалежності України, демократичного розвитку, процвітання і безпеки».

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