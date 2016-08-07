Віце-президенту федерації боксу Києва Щуру повідомили про підозру в побитті патрульного

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Микола Щур із дружиною топ-моделлю Снежаною Онопко

Обрання запобіжного захисту Щуру призначене на завтра, 18 січня, у Оболонському суді Києва

Віце-президенту федерації боксу Києва, бізнесменові Миколі Щуру повідомили про підозру в побитті патрульний поліцейський в Оболонському райвідділі поліції. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко.

«По ситуації щодо побиття патрульний поліцейський в Оболонському управлінні поліції. 2 січня сталася згадана подія, 4 січня фігуранту було оголошено про підозру, незважаючи на те, що він знаходився в лікарні. На 18 січня призначене обрання запобіжного заходу у Оболонському суді», - зазначив він.

За інформацією волонтера, члена атестаційних комісій поліції Романа Синіцина, 2 січня о 2:30 екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mercedes-Benz G63, за кермом якого в нетверезому стані перебувала громадянка Олена Войцеховська, 1981 року народження. Для складання адміністративних матеріалів патрульні відвезли її в Оболонський райвідділ поліції. Також в райвідділ приїхав Щур, у нього виник конфлікт і бійка з поліцейськими, в результаті чого він зламав одному з них ніс.