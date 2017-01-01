Віце-спікер ВР Геращенко «відхрестилась» від місця керівника фракції БПП

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Народний депутат Ірина Геращенко

Нардеп повідомила, що в неї і без того роботи «непочатий край»

Віце-спікер ВР Ірина Геращенко не планує займати посаду керівника фракції БПП.

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці у суботу.

«В кулуарах ВР відразу кілька журналістів запитували про майбутнього керівника фракції БПП. Знаю точно: це буду не я. Фракція не пропонувала мені нічого подібного і не запропонує, адже рік тому БПП делегували мене на високу посаду першого заступника голови ВР, а там роботи непочатий край», - заявила Геращенко.

Вона додала, що також відповідально ставиться до роботи в мінській гуманітарній групі як уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Щодо рішення Ігоря Гриніва (інтелектуала і ерудита, якого у фракції щиро шанують), то тут точно немає ніяких інтриг і інтриганства. Так само не витримують жодної критики розлогі заяви експертів про можливі дочасні парламентські вибори», - зазначила віце-спікер, висловивши думку, що наступні парламентські і президентські вибори відбудуться 2019 року.

«Щодо керівника фракції БПП, то думаю, це буде політик демократичних поглядів, але жорсткий керівник, який докладе зусиль, щоб фракція була більш монолітною і дисциплінованою. При цьому, звичайно, залишиться демократичною, різнобарвною і строкатою, бо куди ж без цього», - додала Геращенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільш імовірними кандидатами на посаду глави фракції БПП називають нинішніх заступників голови фракції Ірину Луценко, Сергія Березенка та представника президента в парламенті Артура Герасимова. Також звучали прізвища Ірини Геращенко та нардепа Анатолія Матвієнка.

Ірина Луценко вже заявила, що не претендує на посаду голови фракції.

Про те, що голова фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Гринів вирішив відмовитися від займаної посади, стало відомо 23 березня.