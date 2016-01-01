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    Від експорту ялинкових іграшок Україна заробила 4,5 мільйони доларів

    • Сьогодні, 17:57
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    Українські новини

    Основний напрямок експорту новорічних прикрас - країни ЄС

    За 10 місяців 2016 року Україна експортувала ялинкових іграшок на 4,5 мільйона доларів у 25 країн світу. Про це повідомила заступниця міністра економічного розвитку Наталія Микольська на своїй сторінці у мережі Facebook.

    За її словами, 90,6% складають вироби зі скла, а інші вироби та прикраси складають лише 9,4% експортних поставок. Основним ринком збуту українських іграшок є країни ЄС. Чиновниця каже, що туди експортовано 62,3% загального обсягу таких прикрас.

    111_02Фото: Facebook Наталії Микольської



    31,1% загального експорту та 49,9% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів, де є зростання на 37,5%.

    Раніше Микольська повідомила, що Україна експортує 35,7% товарів в ЄС. Серед інших товарів, зріс експорт равликів.

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