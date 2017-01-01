Від вибуху у Запорізької області молодий хлопець потрапив до реанімації

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Вибух

Ще один молодик госпіталізований до хірургічного відділення районної лікарні

Вчора, 22-го квітня, в Якимівці Запорізької області двоє молодих хлопців кинули в багаття вибухонебезпечний предмет, в результаті чого стався вибух. Обидва хлопців знаходяться в лікарні, один з них - в реанімації. Про це пише 061.ua з посиланням на керівника прес-служби обласного управління Нацполіції Катерину Людвік.

Інцидент стався приблизно о 19:30. Як стало відомо, двоє хлопців, 1994 і 1998 років народження, шукали метал. Знайдені предмети вони кинули у вогонь для випалювання. Після цього, стався вибух.

Як стало відомо 061 з власних джерел, хлопець 1998 року народження від переляку втік з місця події. Але через деякий час сам звернувся за допомогою до медиків. Зараз він знаходиться в хірургічному відділенні районної лікарні.

Другого хлопця з множинними осколковими пораненнями обличчя доставили в реанімацію. На даний момент обидва постраждалих живі.

Поліція розслідує подію і класифікує предмет, який вибухнув. Чи була це міна, або граната встановить експертиза.