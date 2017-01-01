Видачу біометричних паспортів заблоковано через дії СБУ

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Оформлення біометричних паспортів

СБУ проводить слідчі дії в одного операторів зв'язку

У четвер, 6 квітня, внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку тимчасово призупинено оформлення і видачу біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та «Паспортних сервісах» на всій території України. Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі. Про це заявляє Державна міграційна служба України.

«Найбільше проблему відчують на собі кияни, оскільки у Києві значна кількість закордонних паспортів оформлювалося у ЦНАП та чотирьох «Паспортних сервісах», - зазначається в повідомленні.

Державна міграційна служба звернулася з листами до СБУ, Держспецзв’язку та Державного підприємства «Українські спеціальні системи» щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв’язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів.

Раніше повідомлялося, що сайт державного підприємства «Документ», який займається видачею ‎біометричних закордонних паспортів, не працює із технічних причин.‎ Сам паспортний сервіс у Києві теж не працює.