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    Відбулась підсумкова прес-конференція Обами

    • Сьогодні, 21:24
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    Раніше Обама виступив з прощальною промовою

    Барак Обама розпочав підсумкову прес-конференцію в якості президента США. 

    Прес-конференція розпочалась о 2:24 за місцевим часом (21:24за Києвом).

    Очікується, що Барак Обама буде говорити про своє бачення країни, вже не з точки зору її лідера, і висловить готовність співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа, який вступить на посаду президента США 20 січня.

    Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою, яка підводить підсумок восьмирічного періоду його президентства. 

    Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. Дивіться відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа

     

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