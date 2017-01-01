Відбулась підсумкова прес-конференція Обами

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Раніше Обама виступив з прощальною промовою

Барак Обама розпочав підсумкову прес-конференцію в якості президента США.

Прес-конференція розпочалась о 2:24 за місцевим часом (21:24за Києвом).

Очікується, що Барак Обама буде говорити про своє бачення країни, вже не з точки зору її лідера, і висловить готовність співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа, який вступить на посаду президента США 20 січня.

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. Дивіться відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа