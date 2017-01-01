Відбулась підсумкова прес-конференція Обами
- Сьогодні, 21:24
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Раніше Обама виступив з прощальною промовою
Барак Обама розпочав підсумкову прес-конференцію в якості президента США.
Прес-конференція розпочалась о 2:24 за місцевим часом (21:24за Києвом).
Очікується, що Барак Обама буде говорити про своє бачення країни, вже не з точки зору її лідера, і висловить готовність співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа, який вступить на посаду президента США 20 січня.
Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою, яка підводить підсумок восьмирічного періоду його президентства.
Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. Дивіться відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа