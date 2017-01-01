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    Відень – одне з найкращих міст за рівнем життя у світі – дослідження

    • Сьогодні, 13:22
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    Відень
    Фото: DT.ua
    Відень

    До топ-10 також потрапили німецькі, швейцарські та скандинавські міста

    Експерти назвали міста з найвищим рівнем життя у світі. Про це йдеться у дослідженні Quality of Living Index, передає «Главком».

    Експерти оцінювали понад 450 міст світу за такими критеріями, як соціальне середовище, культура, рівень медицини і освіти, безпека, клімат, робота і розваги, інфраструктура.

    Загалом у рейтинг потрапило 231 місто, серед яких лідером став Відень, Австрія. До топ-10 міст також потрапили німецькі (Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт), швейцарські (Цюрих, Женева, Базель) та скандинавські (Копенгаген) міста.

    Нагадаємо, цього року скандинавські країни знов визнали найщасливішими у світі. Світовий рейтинг за рівнем щастя, підготовлений на замовлення ООН, очолила Норвегія, випередивши Данію.

    Австрія ЄС
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