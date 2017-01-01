Віденський суд затягує розгляд питання про видачу Фірташа Іспанії

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Дмитро Фірташ у суді Відня

Засідання у справі Фірташа відбудеться ще не скоро

Земельний суд Відня у кримінальних справах досі не призначив дату розгляду питання про видачу українського олігарха Дмитра Фірташа Іспанії. Про це повідомили DW у суді.

Як відомо, рішення про екстрадицію Фірташа до Іспанії має ухвалити суд. На це у нього, відповідно до закону, є не більше 60 днів. Цей термін сплив 25 квітня.

«Перед Великодніми святами суддя-доповідач відправив до Іспанії прохання доповнити ордер про арешт даними, яких бракує», - повідомила суддя, яка відповідає за контакти зі ЗМІ.

У Відні дають зрозуміти, що засідання у справі Фірташа відбудеться ще не скоро. Затримка у розгляді цього питання, утім, є доволі несподіваною. Адже видати підозрюваного Іспанії значно простіше, ніж, скажімо, США. «Достатньо, аби надані іспанськими правоохоронцями супровідні документи хоча б у загальних рисах зрозуміло пояснювали суть звинувачень», - пояснив у розмові з DW професор кримінального права Університету Зальцбурга Губерт Гінтергофер.

Таким чином абсолютно неможливо прогнозувати, коли ж буде розглянуто іспанський ордер щодо Фірташа.

Тим часом Deutsche Welle вдалося з’ясувати, що іспанська і американська справи проти українського олігарха пов’язані між собою. Як випливає з документів Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах, розслідування проти Дмитра Фірташа в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей розпочалися після запиту США про надання правової допомоги.

В обґрунтуванні рішення віденського апеляційного суду про допустимість екстрадиції Фірташа до США, яке є у розпорядженні DW, судді посилаються на отримані з Іспанії документи у справі українського олігарха. З них випливає, що американці, крім підозри у підкупі Фірташем чиновників в Індії, розслідують справу про підкуп ним та іншими учасниками імовірного злочинного угруповання в Іспанії чиновників в Україні.

У разі якщо віденський суд рано чи пізно таки підтвердить іспанський ордер на арешт Дмитра Фірташа, міністр юстиції Австрії муситиме вирішити, якій саме країні передавати українця.

«Утім зустрічі з американським правосуддям йому, олігарху, схоже, все одно не уникнути. Навіть якщо іспанський суд виправдає олігарха у справі про можливе відмивання грошей, Фірташ може бути заарештований в Іспанії за запитом США», - пише DW.

Як повідомлялося 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

23 лютого Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

24 лютого суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати відправили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.