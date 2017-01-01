Віденський суд відмовився заарештувати Фірташа

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Дмитро Фірташ

Земельний суд Відня звільнив Фірташа без внесення додаткової застави

Земельний суд Відня (Австрія) відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт бізнесмена Дмитра Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Про це «Українським Новинам» повідомив представник захисту Фірташа.

За словами адвоката, Земельний суд Відня звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

Як повідомлялось 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.



