Сміття із Жовкви, що на Львівщині, не вивозять вже третій тиждень

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У місті може трапитись сміттєвий колапс

Містечко Жовква, що на Львівщині, потопає у сміттєвому полоні. Тут назріває справжнє екологічне лихо. Гори непотребу розкладаються біля сміттєвих контейнерів. Багато сміття згромадилось навіть під вікнами школи. Про це йдеться в сюжеті інформаційної програми «Перші про головне. Львів» на телеканалі ZIK.

Ситуація зі сміттям біля навчального закладу вкрай критична. Весь бруд від відходів стікає у відкриту каналізацію, а звідти – у річку. «Контейнери знаходяться між школою і річкою. От потепліє, все розтане і потече. Як гадаєте, куди? Правильно, у підземні води! А ми що маємо їсти і пити?», – непокоїться мешканка міста Тетяна Кравець.

Екологи теж б’ють на сполох. Адже сніг вже почав танути, і, очевидно, ризик отруїтися шкідливими токсичними речовинами зростає.«Інфільтрат зі сміття потрапляє прямісінько в ґрунт. Таким чином, інфільтрат просочує у рівчаки і дістається колодязів», – пояснює еколог Ігор Муравський.

Мер міста пояснює, що жоден полігон не хоче приймати жовківського сміття, тому забрати непотріб нікуди. У грудні місто оголосило конкурс на вивезення твердих побутових відходів. Переможцем стала єдина компанія, яка подала заявку на участь.

Договір із компанією, яка буде вивозити сміття, ще не підписано. Тому наразі жовківчани змушені терпіти сусідство із непотребом.

Нагадаємо, нещодавно у Львові також трапився сміттєвий колапс. Відходи декілька тижнів не вивозились із міста.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради 19 січня під час позачергової сесії з ініціативи виконавчих органів прийняли ухвалу «Про критичну ситуацію, яка склалася на адміністративній території Львівської міської ради у зв’язку з неможливістю вивезення твердих побутових відходів», якою визначили місця для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів на територіях адміністративних районів міста Львова.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Львів отримає ділянку для будівництва нового сміттєпереробного комплексу.