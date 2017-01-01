Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки

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З 29 січня в Авдіївці загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців, пошкоджено 46 будівель

За чотири доби Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.

«З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців, пошкоджено 46 будівель, з яких 6 квартир та 40 приватних будинків. Насправді руйнувань значно більше, зараз поліцейські працюють над ретельним документуванням наслідків кожного теракту. А бойовики, знаючи, що влучають по мирним мешканцям, продовжують розстріл міста», - інформує поліція.

За її даними, правопорядок в Авдіївці збережено, немає фактів мародерств. «Сьогодні до колл-центру 102 від жителів Авдіївки надійшло 16 звернень, 9 з них стосувалися наслідків обстрілів бойовиків. Багато було звернень інформаційного характеру, в тому числі питання, пов’язані з наданням гуманітарної допомоги», - повідомляють в поліції.

Вже четверту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.