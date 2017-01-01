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    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки

    • Сьогодні, 08:54
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    З 29 січня в Авдіївці загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців, пошкоджено 46 будівель

    За чотири доби Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.

    «З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 8 мирних мешканців, пошкоджено 46 будівель, з яких 6 квартир та 40 приватних будинків. Насправді руйнувань значно більше, зараз поліцейські працюють над ретельним документуванням наслідків кожного теракту. А бойовики, знаючи, що влучають по мирним мешканцям, продовжують розстріл міста», - інформує поліція.

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    За її даними, правопорядок в Авдіївці збережено, немає фактів мародерств. «Сьогодні до колл-центру 102 від жителів Авдіївки надійшло 16 звернень, 9 з них стосувалися наслідків обстрілів бойовиків. Багато було звернень інформаційного характеру, в тому числі питання, пов’язані з наданням гуманітарної допомоги», - повідомляють в поліції.

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    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки
    Відкрито понад 50 кримінальних справ за фактами обстрілів бойовиками Авдіївки

    Вже четверту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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