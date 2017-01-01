Відкриття «Євробачення» пройде під супровід дощу?

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Синоптик дала прогноз погоди на відкриття Євробачення

За попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві вдень буде дуже тепло, до +25 градусів, переважно без опадів, а ось надвечір ймовірність дощу збільшується. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що щодня стежить за всіма можливими оновленнями прогностичних карт.

«На цей момент за попередніми прогнозами, 7 травня вдень у Києві буде дуже тепло, до +25 градусів, переважно без опадів, а ось надвечір ймовірність дощу збільшується. Тому продавці, виробники парасоль, дощовиків, целофанових кульків та бобочок з каптурами - ваш вихід!» - написала Діденко.

За її прогнозами, 8 травня у Києві очікується суттєве ускладнення погоди - зливи та похолодання, плюс сильний вітер.

9 травня у столиці холодна та хмарна погода триватиме.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

4 травня на Хрещатику в Києві відбулося офіційне відкриття фан-зони пісенного конкурсу «Євробачення» Eurovision Village.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.