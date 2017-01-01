Відмінника МГУ можуть виключити з вузу за український прапор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захар Сарапулов

Водночас Захар Сарапулов заявив, що не боїться виключення з університету

Аспіранта МГУ Захара Сарапулова, якого затримали у Москві після проведення ним акції з вивішуванням українського прапору, незважаючи на гарну дисципліну та оцінки в університеті можуть виключити з вузу.

Про це Сарапулов повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«В плані дисципліни раніше у мене не було жодного випадку, щоб я щось порушував. Я беру активну участь у конференціях, у науковій діяльності. У мене червоний диплом з оцінкою «відмінно». Але, звичайно, виключити можуть», - зазначив аспірант МГУ.

За словами Сарапулова, один з тих, хто його допитував, сказав, що «за останніх два роки із їхньою «допомогою» було відраховано чотирьох студентів».

«Вони пишуть характеристику на студента в ректорат, після чого студента відраховують з якимось загальним формулюванням на кшталт «невиконання індивідуального плану». Тобто випадки були, так. Намагалися звільнити навіть викладачів», - заявив Сарапулов.

Також він наводить приклад відомого активіста МГУ Михайла Лобанова, якому теж погрожували відрахуванням.

«Михайла Лобанова, здається, зрештою таки звільнили. Інформацію нині треба уточнити. Зараз я пишу заяву на ім’я глави студентського комітету МГУ, думаю, подальші кроки будуть зрозумілими не раніше ніж за три-чотири дні», - сказав аспірант університету.

Документ про співпрацю з ФСБ, який підписав Сарапулов, він називає «фіктивним папірцем», адже він не передбачає жодних зобов’язань.

«Це просто фіктивний папірець без печатки. Скоріше за все, це метод психологічного тиску, ніж якийсь юридичний документ. Жодної сили він не має. Якщо я відмовлюся виконувати те, під чим підписався, може бути виключення з університету. Але виключення я не боюся», - заявив аспірант.

На запитання, чи продовжуватиме він протестувати проти неналежних умов проживання після цього випадку, Сарапулов відповів:

«Це залежатиме від того, як розгортатиметься ситуація. Я не є політичним активістом, не перебуваю в жодній організації, в тому числі політичній».

Нагадаємо, росіянина Захара Сарапулова затримали у Москві після проведення ним акції 18 березня. Аспірант МГУ вивісив з вікна гуртожитку власноруч зроблений прапор України, протестуючи проти масового мітингу-концерту на честь «приєднання Криму», який відбувався просто перед вікнами гуртожитку.

Сарапулова затримали співробітники ФСБ МГУ, які працюють безпосередньо у вузі. Під час інтерв’ю з росіянином також на кілька годин затримали і українських журналістів. За допомогою погроз ФСБшники змусили Захара підписати згоду на співпрацю, що передбачає, зокрема, обов’язок передавати потрібну спецслужбам інформацію.