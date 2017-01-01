Відмова від Донбасу до миру не приведе – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Росію така стратегія точно не зупинить, вважає президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що він виступає категорично проти ідеї деяких політиків щодо відмови від Донбасу.

На цьому він наголосив під час урочистостей з нагоди Дня соборності України, що проходять у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Як не прикро говорити про це в День соборності, але у нас є політичні сили, які у ретельно завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Які кажуть поводитися з мешканцями окупованих районів так, ніби вони вже й не наші громадяни і їхня доля нас не обходить. Хочу передати цим політиками питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидатися? Тим більше, що така стратегія до миру не приведе», -сказав Порошенко.

Він підкреслив, що що мета Росії – «не Донецьк та Луганськ, не Крим та Севастополь, - а вся Україна».

Нагадаємо, раніше народний депутат України Надія Савченко заявила, що Україна може повернути Донбас тільки шляхом тимчасової здачі Криму.