Відмова від підтримки України покаже слабкість США – «Український ланч» у Давосі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Український ланч» у Давосі

Основними спікерами на «Українському сніданку» стали екс-прем'єр-міністр Великобританії в Девід Кемерон і колишній міністр оборони США Роберт Гейтс

Можливі негативні наслідки для України від спроби президента США Дональда Трампа нормалізувати відносини з Росією будуть обмежені усталеними принципами демократії і проукраїнським лобі у США. Таку думку висловили учасники «Українського сніданку», організованого Фондом Пінчука в Давосі у четвер, пише «Інтерфакс-Україна».

«Принесення України в жертву не зробить Америку великою (передвиборне гасло Трампа «Зробимо Америку великою знову». – Ред.). Це буде розглядатися як слабкість Америки... Ми всі знаємо, що Путін розуміє лише мову сили», – заявив один з європейських політиків, який також займав високий пост у НАТО.

Він нагадав, що в 1994 році США спільно з іншими країнами гарантували Україні її суверенітет, територіальну цілісність і безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак ці гарантії не було реалізовано.

Учасники обговорення визнали, що заяви Трампа про президента РФ Володимира Путіна і роль Росії у подіях в Україні, необхідність зміни НАТО, слабкість ЄС, а також політичні процеси в Європі, зокрема позиції кандидатів у президенти Франції, викликають побоювання.

Водночас інший європейський топ-політик зазначив, що, незважаючи на подібні побоювання, є позиції Німеччини, Великобританії, Польщі та інших країн Східної Європи.

«У таких умовах НАТО і Європа повинні бути сильними. Україну треба підтримувати в праві визначати своє майбутнє. Є червоні лінії, які не можна переходити», – сказав він.

Високопоставлений у минулому представник силового блоку США додав, що кандидати на ключові пости в новій американській адміністрації, зокрема держсекретаря, міністра оборони, займають дуже чітку і жорстку позицію по відношенню до Росії. «Трамп себе оточив людьми незалежними з чіткими позиціями, яких не можна залякати: вони чітко говорять, що вони думають», – пояснив експерт.

Він допустив, що може бути дві реальності – реальна політика і публічні твіттери. «Коли ми говоримо про Україну, я не очікую, що відбудеться обмін України на Сирію», – зауважив учасник дискусії.

Він додав, що в Сенаті також сильні позиції республіканців і демократів, які хочуть посилення санкцій по відношенню до Росії, а не їх скасування.

За його словами, критика на адресу НАТО справедлива, оскільки з 28 членів цього блоку лише п'ять виконують вимогу про направлення на оборонні потреби витрат у розмірі від 2% ВВП. Серед них – Хорватія і Греція. «Є побоювання, що багато хто їде зайцями і користується перевагами, наданими США. Люди повинні зрозуміти, що стоїть за цими коментарями – це не означає, що ми вийдемо з НАТО», – пояснив американський експерт.

Відомий європейський політик нагадав, що три попередніх американських президенти також намагалися перезавантажити відносини з Росією і Путіним, але безуспішно. «Думаю, що Трамп також це зрозуміє свого часу», – спрогнозував він.

Учасники дискусії відзначили, що західним демократіям з їхніми цінностями і зброєю «м'якої сили» важко сформувати адекватну відповідь на ту гібридну війну, яку веде Путін.

«Європейські країни мають нарешті прокинутися. Можливо, це може статися саме в новій ситуації. Не повинно бути нової України в плані агресії, не може тривати розповзання Європи», – наголосив один з учасників дискусії.

Народний депутат України Сергій Лещенко зазначив, що країна чекала від Заходу більшої підтримки її євроінтеграційних і євроатлантичних устремлінь і була розчарована недотриманням Будапештського меморандуму.

«Компроміси не буде знайдено, якщо вони включають анексію Криму і окупацію Донбасу. Російські війська повинні піти, Мінські домовленості себе вичерпали. Наполягання на їх виконанні може призвести до загострення ситуації. Тільки сильна Україна може бути гарантією безпеки для Європи», – заявив він, одночасно вказавши на важливість боротьби з корупцією в самій країні.

Основними спікерами на «Українському сніданку», який проводиться в Давосі з 2005 року, цьогоріч стали прем'єр-міністр Великобританії у 2010–2016 рр. Девід Кемерон і міністр оборони США в 2006–2011 рр. Роберт Гейтс.

Представники виконавчої влади України цього разу повністю проігнорували цей захід після того, як Адміністрація президента засудила позицію Пінчука про можливий компроміс з Росією в газеті Wall Street Journal в кінці 2016 року.

Україну представляли мер Києва Віталій Кличко, шість народних депутатів з групи «Єврооптимісти», а також представники бізнесу. Депутат Лещенко роздав учасникам заяву єврооптимістів про неможливість компромісу шляхом територіальних поступок і відмови від євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень, зроблену 31 грудня 2016 року у відповідь на статтю Пінчука.