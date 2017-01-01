Відмовитися від свята 8 Березня готові лише 8% користувачів інтернету – опитування

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Користувачі інтернету неоднозначно ставляться до «комуністичних» свят

Майже половина читачів сайту «Главком» – 39% – не згодні відмовитись від жодного з популярних весняних свят: Міжнародного жіночого дня, Міжнародного дня солідарності трудящих та Дня перемоги у Другій світовій. Про це свідчать результати опитування «Главкома», в якому взяло участь понад 52 тис. людей.

Разом із тим 31% опитаних висловився за відмову від усіх цих свят. 18% респондентів згодні ігнорувати Міжнародний день солідарності трудящих, що святкується 1 травня. Свято 8 Березня не потрібне 8% респондентів і ще 5% не потрібне 9 Травня.

Як повідомлялося, головні подарунки, які хотіли б отримати жінки на 8 Березня – це квіти, турбота й увага, ювелірна прикраса, романтична подорож, туалетна вода чи парфуми та косметика і гроші. Так, квіти бажають отримати 27% жінок, 34% чоловіків мають намір їх дарувати. Серед жінок 12% не чекають від чоловіків жодних подарунків, крім турботи та уваги, та лише 6% чоловіків відмітили цей пункт.