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    Відновлення енергопостачання Авдіївки відкладається: РФ не дає гарантій тиші

    • Сьогодні, 14:27
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    Ремонтні бригади не можуть вийти на ліквідацію пориву ЛЕП біля Авдіївки

    Російська сторона в СЦКК сьогодні так і не надала письмових гарантій припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП біля Авдіївки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Ремонтні бригади не вийшли на ліквідацію пориву ЛЕП. Так виглядає, що сьогодні окупанти вже й не нададуть письмових гарантій», - написав він. 

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    Жебрівський зазначив, що подібна ситуація склалася і з газопостачанням до Мар'їнки і Красногорівки, де ще у червні 2016 було відновлено газогін і залишилось лише підключити його до ГРС, яка знаходиться на тимчасово непідконтрольній території. Однак окупанти вже майже 9 місяців не надають дозволу на роботи з підключення газопостачання. «Мар'їнка і Красногорівка і вже другу зиму залишаються без газопостачання», - повідомив глава Донецької ВЦА.

    Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

    Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

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