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    Видобуток вугілля в Україні минулого місяця скоротився на 24%

    • Вчора, 23:48
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    В лютому в Україні видобули 2 мільйони тонн кам’яного вугілля

    Видобуток кам'яного вугілля в Україні  в лютому цього року порівняно з відповідним періодом 2016 року скоротився  на 24,4% і склав 2 мільйони тонн.

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    Про це повідомляє Державна служба статистики у звіті щодо промислового виробництва в Україні.

    Відповідні дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення АТО.

    Водночас видобуток вугілля до січня 2017 року зменшився на 25,1%. За 2 місяці було видобуто 4,6 млн тонн вугілля, що на 8,4% менше відповідного періоду 2016 р.

    Як відомо, видобуток вугілля в Україні суттєво скоротився з початку бойових дій на Донбасі, адже саме там знаходилася велика частина вугільних шахт.

    «Главком» також повідомляв, що Україна випала з десятки найбільших виробників сталі, а Київ увійшов в десятку найдешевших міст світу.

    Промислове виробництво в Україні в лютому 2017 року знизилося на 4,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

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