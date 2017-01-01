Відома співачка розповіла, як бойовики хотіли її викрасти на Донбасі

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Анастасія Приходько

Під час одної з благодійних поїздок у прифронтову зону Приходько планували викрасти

Відома українська співачка Анастасія Приходько в одному зі своїх інтерв’ю розповіла про дві спроби її викрадення в прифронтовій зоні Донбасу.

Анастасія Приходько розповіла, що більшість шанувальників розуміють її проукраїнську позицію, проте деякі росіяни досі все ж не можуть її пробачити за відмову від гастролей у Росії.

«Моя ж позиція була і залишається незмінною. Я нікого не зраджувала, а приїхала до себе додому підтримати свою країну, на яку напала сусідня держава-агресор. В такий час я не можу працювати в Росії. І не розумію тих «народних артистів», які виросли тут, отримали популярність і славу, а в саме час воєнного лихоліття раптом вирішили розважати ворога в тилу. Ось це я називаю зрадою, − поділилася співачка.

Співачка часто відвідує з концертами для бійців Збройних сил України і мешканців зони АТО, проте під час одної з благодійних поїздок у прифронтову зону артистку планували викрасти.

«Два рази надходила така інформація. Причому це були не просто чутки, а реально сплановані операції у Попасній і Костянтинівці. Мене хотіли вивезти на територію Росії», − заявила співачка.

За її словами, українські військові змогли запобігти викраденню.

«Було дуже страшно, хоча охороняли мене, як президента. Все було розписано по секундах, мені потрібно було чітко виконувати вказівки військових. Як бачите, все пройшло добре», − додала Приходько.

Джерело: Факты и комментарии