Відома волонтерка прокоментувала намагання політиків надати волонтерам статус учасників бойових дій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтер Наталія Воронкова

Воронкова радить депутатам поїхати в зону АТО і допомогти чимось корисним

Волонтерам зараз треба бути особливо обережними, щоб не стати розмінною монетою для якихось політичних сил.

Про це заявила голова «Волонтерської сотні», радник заступника міністра оборони Наталія Воронкова в ефірі програми «Аргумент Гончарової» на радіо «Ера.fm».

Зокрема, волонтерка заявила, що вона категорично проти надання статусу учасників бойових дій (УБД) для волонтерів.

«Ми починали своє волонтерство абсолютно не для того, щоб мати якісь пільги. Виплати пораненим в зоні АТО волонтерам уже прописані, головне, щоб це було правильно зафіксовано», - зазначила вона.

Воронкова додала, що кожен депутат може поїхати в зону АТО і допомогти чимось корисним, «а не сидіти в кулуарах і розказувати, як вони хочуть допомогти».

«Намагання надати волонтерам статус УБД попри бажання самих волонтерів пояснюється наближенням виборів. Уже і на волонтерах почали спекулювати», - вважає радник заступника міністра оборони.

«Волонтерам треба бути обережними, щоб вони не стали розмінною монетою для якихось політичних сил. Якщо ми змогли протриматися протягом трьох років, то ми можемо робити свою справу і надалі не заради того, щоб хтось на цьому мав якісь пільги, заслуги. Я маю на увазі політичні сили. А заради того, щоб хлопці наші перемогли, і допомагати тим, кому ми зараз допомагаємо», - підкреслила Воронкова.