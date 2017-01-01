Відомий дипломат назвав замовника публікації Пінчука в американській пресі

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Гроші робляться у Пінчука не на Заході, а на Сході, зазначив дипломат

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю «Главкому» натякнув, що замовника публікаціїї олігарха Віктора Пінчука в американській пресі треба шукати на Сході, адже саме там має бізнес мільярдер.

«Я не думаю, що інтереси Пінчука настільки зав’язані на Трампа, щоби у такий спосіб намагатися йому сподобатися. Гроші робляться у нього, як я розумію, не на Заході, а на Сході. Точки дотику можна знайти і іншим, значно продуктивнішим способом, бо це насправді викидання білого прапорця. А хто із серйозних людей працює з тими, хто здається? Їх просто беруть до уваги, використовують, а потім успішно забувають. Я не думаю, що це крок назустріч. Це значно глибша гра з іншого боку», - зазначив Огризко.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.

Як відомо, сьогодні Дональд Трамп провів першу велику прес-конференціюпісля обрання його президентом США.

Зокрема, Трамп пообіцяв бути не менш жорстким до Росії, ніж Клінтон.