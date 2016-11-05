Відомий філософ закликав українців не чекати виборів, а змінювати владу за першої необхідності

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comments.ua Вадим Скуратівський

У нас в Україні маси чогось чекають від начальства. Та не чекайте! Перемініть це саме начальство, каже філософ Вадим Скуратівський

Відомий український філософ Вадим Скуратівський упевнений, що головна проблема українців у їхній пасивності. Про це він розказав у інтерв’ю «Главкому».

«То нехай українці щось роблять для цього самого зростання, а не чекають! Як вони сторіччями чекали від «доброго начальства» чогось позитивного. Ну, розчаровані. А чому вони мають бути зачаровані? Взагалі, людський історичний процес важкий. Турбує корупція? Ну так вона завжди була. Тоді шукайте якісь засоби для її викорінення. Але є ще одна особливість у історії. У нас в Україні маси чогось чекають від начальства. Та не чекайте! Перемініть це саме начальство, тільки робіть так, щоб на це місце не сів персонаж ще страшніший, бридкіший та агресивніший», - зазначив Вадим Скуратівський.

За словами філософа, суспільства, які були значно активніші, і жили набагато краще. Позитивні приклади були і на території України.

«Річ у тім, що наша людина дуже пасивна. Добре, вийшли на два Майдани. Але перепрошую, вся наша історія має бути поєднанням нескінченних Майданів і відповідної діяльності у напрямі здійснення тих чи інших інтенцій, того чи того Майдану. Так жила Київська Русь від варягів до монгольської навали. Вона не ідеально жила, але якщо князі не подобалися, з’являлося віче. І щось вирішувалося. І ця цивілізація проіснувала майже 300 років. Це вихід», - сказав філософ.

Детальніше читайте: Філософ Вадим Скуратівський: Не чекайте! Перемініть начальство, тільки так, щоб на це місце не сів ще хтось страшніший