Відомий геній радить людству знайти собі іншу планету

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Стівен Хокінг

Хокінг вважає, що люди вже зараз мають шукати собі альтернативну планету для проживання

Британський фізик-теоретик Стівен Хокінг розповів, від чого залежить виживання людства. Про це повідомляє The Independent.

Вчений попередив, що майбутнє суспільства залежить від того, чи зможуть люди знайти новий будинок на іншій планеті.

«Я твердо переконаний, що нам слід вже зараз необхідно приступити до пошуків альтернативної планети для проживання», — зазначив він.

Він також зазначив, що для досягнення цієї мети людству необхідно здійснити прорив і подолати технологічні обмеження, які перешкоджають нашому життю в інших куточках Всесвіту.

Нагадаємо, англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг заявив, що людство не проживе на Землі більше тисячі років. Про це науковець розповів під час виступу в Оксфордському університеті, повідомляє Daily Mail. Хокінг вважає, що на планеті існує дуже багато загроз для людей: стихійні лиха, загроза ядерної війни, генетично створений вірус або штучний інтелект.