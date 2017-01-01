Відомий голлівудський актор потрапив у «чистилище Миротворця»
- Сьогодні, 05:57
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Стівен Сігал
Сігал названий пособником російських окупантів і проросійських терористівАмериканського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають.
Сігал потрапив у базу сайту за незаконне перетинання державного кордону України (влітку 2014 і 2015 рр. він відвідував Крим), заперечення російської агресії, підтримку анексії півострова.
Сігал названий пособником російських окупантів і проросійських терористів, шанувальником Путіна і Росії.
Нагадаємо, в листопаді президент Росії Володимир Путін особисто вручив Стівену Сігалу російський паспорт.
Крім того, у січні 2016 р. Сігал отримав сербське громадянство. Це сталося після візиту актора з приводу тренувань спецназу місцевої поліції.