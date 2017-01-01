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    Відомий голлівудський актор потрапив у «чистилище Миротворця»

    • Сьогодні, 05:57
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    Стівен Сігал
    Стівен Сігал

    Сігал названий пособником російських окупантів і проросійських терористів

    Американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають.

    Сігал потрапив у базу сайту за незаконне перетинання державного кордону України (влітку 2014 і 2015 рр. він відвідував Крим), заперечення російської агресії, підтримку анексії півострова.

    Сігал названий пособником російських окупантів і проросійських терористів, шанувальником Путіна і Росії.

    Нагадаємо, в листопаді президент Росії Володимир Путін особисто вручив Стівену Сігалу російський паспорт.

    Крім того, у січні 2016 р. Сігал отримав сербське громадянство. Це сталося після візиту актора з приводу тренувань спецназу місцевої поліції.

    Крим Путін паспорт
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