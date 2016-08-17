Відомий історик пояснив, чому для Польщі важливо підтримувати Україну під час російської агресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

fakty.interia.pl Славомір Дембський

Якщо дозволимо Путіну відібрати частину України, в майбутньому він може напасти на інших сусідів, - польський історик

Польща має підтримувати Україну під час російської агресії, щоб захистити фундаментальні світові принципи, які полягають в захисті суверенітету країни. Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita розповів історик і політолог, директором Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембський.

«Україна стала жертвою російської агресії, а Польща засуджує порушення міжнародного права, яке забороняє вести загарбницькі війни, використовувати в зовнішній політиці силу і пересувати з її допомогою кордон. Наша політика щодо російської агресії проти України виходить не з емоцій, а з прагнення захистити фундаментальні для світового устрою принципи, а також з наших стратегічних інтересів, які полягають в існуванні незалежної і суверенної Української держави. Якщо ми дозволимо Путіну безкарно відібрати в України частину її території, що зупинить його перед тим, щоб скористатися цим інструментом ще раз і напасти на інших сусідів?», - пояснює історик прагнення Польщі підтримувати тісні відносини з Україною.

За словами політолога, Путіну можуть знадобитися нові збройні конфлікти, щоб розширити свій простір впливу.

«Він вважає пострадянський простір зоною, де не працює міжнародне право, і де Москва може спокійно, ні з ким не рахуючись, використовувати силу. Польський стратегічний інтерес полягає в тому, щоб убити демона російського імперіалізму. Для цього нам знадобляться союзники. Слухаючи політичні обґрунтування збройного нападу на Україну, ми дізналися стільки абсурдних речей, наприклад, ніби Крим був чимось на зразок російського Єрусалима, що від Путіна можна очікувати, в принципі, чого завгодно. У нього досить фантазії, щоб придумати нові безглузді аргументи на користь проведення наступальних операцій. Польща виступає за мир без загарбницьких воєн, нам слід рішуче висловлюватися проти перетворення війни в елемент зовнішньої політики і пересування кордонів за допомогою агресії», - зазначив Славомір Дембський.