Відомий кримський сепаратист визнав: економіка півострова страждає від окупації

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Окупація Росією Криму

Цеков вважає головною причиною зниження експорту з Криму відсутність інформації про окупований півострів у західних ЗМІ

В 2016 році обсяг експорту товарів з окупованого Криму становив 47,65 млн, що на 35,3% менше, ніж у 2015 році. Основна частка у складі експорту припадає на обладнання і транспортні засоби – 27,9%, продукцію хімічної промисловості – 24,8%, продовольчі товари та сільськогосподарську сировину – 21,6%. Про це повідомив журналістам член Ради Федерації від анексованого Криму Сергій Цеков.

За його словами, головною причиною зниження експорту кримських товарів є «дефіцит об'єктивної інформації» про окупований Крим у західних ЗМІ.

«Дефіцит об'єктивної інформації про регіон у західних ЗМІ заміщається небилицями, що переходять у зловмисну брехню. Саме цієї правди не вистачає представникам ділових кіл інших країн для того, щоб визначитися зі своїми бізнес-проектами в Криму», – заявив Цеков, якого цитує рупор окупаційної влади півострова «Кримінформ».

Як відомо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».