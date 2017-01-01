Відомий науковець визнав: Азаров краще виконував закон про мову, ніж деякі нинішні урядовці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров

«Той самий Азаров, з нього сміялися, все-таки якось намагався говорити. Бо якщо він прем’єр, то повинен говорити українською. Як це у нього виходило – то вже інша річ», - Пономарів

Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою є українська. Існує також ухвала Конституційного суду від 14 грудня 1999 року - вона говорить про те, що у громадському, публічному спілкуванні повинна бути лише українська мова. Про це в інтерв’ю «Главкому» визнаний мовознавець, професор Олександр Пономарів.

Те, що українські урядовці дозволяють собі розмовляти російською мовою, філолог прокоментував так: «Так у нас закони не виконуються! Мова освіти, згідно з Конституцією, у вищих навчальних закладах має бути тільки українською. Цього не дотримуються, бо немає відповідальності».

«Той самий Азаров, з нього сміялися, все-таки якось намагався говорити. Бо якщо він прем’єр, то повинен говорити українською. Як це у нього виходило – то вже інша річ. Є люди, які чудово володіють українською, але не говорять нею. От якщо взяти одного з представників дуже мені несимпатичного Опозиційного блоку – Олександра Вілкула. Він уміє дуже добре говорити українською, але він демонстративно нею не розмовляє», - зазначив мовознавець.

Як повідомлялось, Пономарів також заявляв, що не може бути єдина країна з двома мовами.

Детальніше читайте в інтерв’ю Олександра Пономаріва «Главкому»