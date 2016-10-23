Відомий політик назвав систему ProZorro приватним бізнесом чиновників

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Від переведення торгів з паперової на електронну форму корупція не зникла

Народний депутат кількох скликань, колишній голова Київської облдержадміністрації Євген Жовтяк вважає систему ProZorro приватним бізнесом чиновників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«ProZorro – всього-на-всього «чесний» приватний (!) бізнес чиновників Мінекономіки! Від кожних торгів держустанов приватні особи отримують %!» – вважає Жовтяк.

Він зазначив, що від переведення торгів з паперової на електронну форму корупція не зникла.

Жовтяк навів приклад, як чиновники зароблять на системі ProZorro. «Економія» бюджетних коштів з'являється, коли «Укргазвидобування» виставляє заявку за ціною в п'ять разів вищою за ринкову, а купує у наперед визначеного умовами тендерв «переможця» через ProZorro «лише» у чотири рази дорожче! «Економія» бюджетних коштів -20%! Непоганий «чесний» бізнес!..» – написав він.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні завершився повний перехід на електронні публічні закупівлі через систему ProZorro.

Генеральний директор ДП «Прозорро» Олександр Наход залишив свою посаду в кінці серпня. У середині листопада заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов призначив новим керівником держпідприємства «Прозорро» Василя Задворного, який раніше працював у Luxoft.