Відомий продюсер пояснив українцям, за що треба поважати Таїсію Повалій

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Український музичний продюсер Володимир Бебешко Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Бебешко розповів, як Повалій сумує за Києвом

Український музичний продюсер, звукорежисер та аранжувальник Володимир Бебешко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, заслуговує на повагу.

«Вона сумує за Києвом, за українською публікою. Вона тут народилася, вона любить Україну. Просто так склалося. З часом усе може минутися, і, можливо, вона чекає, що все забудеться. Вона – не зрадник Батьківщини, я в цьому абсолютно впевнений. Але вона зробила от такий політичний вибір. Її не можна за це засуджувати. Половина з тих, хто зараз у Верховній Раді сидить, – з Партії регіонів, тільки перефарбувалися. А у неї, до речі, чітка позиція, вона ніколи не металася від Януковича до Ляшка і назад. Ви можете сприймати її чи не сприймати, але її чітка позиція заслуговує на повагу. Тому вона і в опалі зараз. Проте якби так усі мали позицію і не бігали б туди-сюди, було б краще, ми б знали, хто є хто», - зазначив Бебешко.

Бебешко додав, що Повалій публічно зайняла цю позицію і в неї просто відступу немає.

«І вона не звертає зі свого шляху: ви мене не сприймаєте, тож я мушу виїхати. А як до співачки які до неї можуть бути претензії? У неї якраз багато хітів, вона відома, її люблять. Але оскільки у неї був такий період, що вона була в політиці, їй це, напевно, не можуть пробачити. Тому її ігнорують на заходах, не крутять по радіо. І їй не лишається нічого іншого, як бути там», - додав продюсер.