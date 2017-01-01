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    Відомий публіцист Панфілов побачив «російські вуха, які стирчать з ІДІЛ»

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    Публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов
    Публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов

    Грузинський журналіст припускає, що відео, де терорист ІДІЛ начебто відрізає голову колишньому бойовику, було знято в Росії

    Відомий публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов розповів в інтерв’ю «Главкому» про створення російської пропаганди.  Зокрема, він назвав неймовірною роботою з точки зору монтажу і режисури відео, де терорист ІДІЛ начебто відрізає голову колишньому бойовику.

    Нагадаємо, бойовики «Ісламської держави» випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії. Як повідомляє Reuters, у 12-хвилинному російськомовному відео чоловік, одягнений в чорний костюм, закликав інших російських агентів здатися.

    «Я проаналізував кілька моментів. Впадає у вічі, що це два етнічних росіянина, обидва розмовляють російською… Я сумніваюся, що відео робили десь на Близькому Сході – швидше за все, на території Росії. Окрім того, там кілька камер знімало цю постановку, хороший, чистий монтаж відео. «Засуджений на смерть» одягнений в одяг помаранчевого кольору. А в мистецтві яскраві плями мають значення для привернення уваги», - заявив Панфілов.

    Також він нагадав про певні деталі в російській політиці радянських часів, що є визначальними зараз і таким, що пояснюють витоки створення і боротьби зі світовим тероризмом.

    «Наприклад, якою була східна політика, котрою керував Євген Примаков, підтримувався «народно-визвольний рух», а зараз це все називається терористичними організаціями. За таким самим принципом було створено ІДІЛ. Для багатьох було несподіванкою, що половина бойовиків ІДІЛ розмовляє російською. Просто так ця організація не могла з’явитися», - резюмував грузинський експерт.

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