Відомий публіцист Панфілов побачив «російські вуха, які стирчать з ІДІЛ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов

Грузинський журналіст припускає, що відео, де терорист ІДІЛ начебто відрізає голову колишньому бойовику, було знято в Росії

Відомий публіцист, журналіст та професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов розповів в інтерв’ю «Главкому» про створення російської пропаганди. Зокрема, він назвав неймовірною роботою з точки зору монтажу і режисури відео, де терорист ІДІЛ начебто відрізає голову колишньому бойовику.

Нагадаємо, бойовики «Ісламської держави» випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії. Як повідомляє Reuters, у 12-хвилинному російськомовному відео чоловік, одягнений в чорний костюм, закликав інших російських агентів здатися.

«Я проаналізував кілька моментів. Впадає у вічі, що це два етнічних росіянина, обидва розмовляють російською… Я сумніваюся, що відео робили десь на Близькому Сході – швидше за все, на території Росії. Окрім того, там кілька камер знімало цю постановку, хороший, чистий монтаж відео. «Засуджений на смерть» одягнений в одяг помаранчевого кольору. А в мистецтві яскраві плями мають значення для привернення уваги», - заявив Панфілов.

Також він нагадав про певні деталі в російській політиці радянських часів, що є визначальними зараз і таким, що пояснюють витоки створення і боротьби зі світовим тероризмом.

«Наприклад, якою була східна політика, котрою керував Євген Примаков, підтримувався «народно-визвольний рух», а зараз це все називається терористичними організаціями. За таким самим принципом було створено ІДІЛ. Для багатьох було несподіванкою, що половина бойовиків ІДІЛ розмовляє російською. Просто так ця організація не могла з’явитися», - резюмував грузинський експерт.

Читайте також інтерв’ю: Олег Панфілов: «Розпад Росії - логічний кінець. Для нього є і сучасні, і історичні причини»