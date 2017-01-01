Відомий російський фотограф закликав Захід ввести санкції проти всіх росіян через війну в Україні

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Журналіст, фотограф, письменник Сергій Лойко

Лойко переконаний, що тоді Росія під зовнішнім тиском перетворилася б на Північну Корею

Журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко вважає, що Захід міг би зупинити війну на Донбасі, ввівши санкції проти всіх росіян. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

На його думку, війну в Україні можуть зупинити дві обставини. «По-перше, якщо Росія виведе свої війська і віддасть кордон під контроль України. В такому разі ДНРівський режим розсмокчеться в один момент, усі ці захарченки, плотницькі та інші просто зникнуть, не треба буде з ними воювати. По-друге, війну давно міг зупинити Захід. Для цього потрібна воля. Як саме? Оголошуються санкції не проти конкретних персонажів, а проти всіх росіян», - сказав Лойко.

Він пояснив, які саме санкції міг би ввести Захід: «Скасовуються всі візи, в паспорт кожного росіянина ставиться штамп cancelled, скасовуються всі поїздки за кордон – і на лікування, і в школи. Всі росіяни з російськими паспортами виселяються назад у Росію з усіх країн західних, їхні активи заморожуються, власність арештовується, відключається Swift, ніхто не може користуватися картками».

Лойко переконаний, що тоді Росія під зовнішнім тиском перетворилася б на Північну Корею. «І ставиться питання так: або ви повертаєте Крим, або живете замість Росії у Північній Кореї. Тоді за тиждень настане те, чого всі ждуть: Крим повернуть, режим знесуть», - вважає письменник.